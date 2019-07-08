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Данилюк заявил о премьерских амбициях

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что не против занять должность премьер-министра.

Такое откровение прозвучало в интервью ТСН. На вопрос журналистки, интересует ли его в перспективе должность главы правительства, Данилюк ответил утвердительно.

"Не буду врать, что меня это не интересует", – сказал он.

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Александр Данилюк

Александр Данилюк

"112"

При этом он рассказал о ближайших задачах на посту секретаря СНБО. "Для меня принципиально сейчас сделать реформу армии. Я являюсь ключевым координирующим органом. Стратегию разрабатывает СНБО. Как будут работать разведки. Это тоже системно разрабатывает СНБО. Энергетика, вызовов очень много. Ядерная энергетика, станции которые надо модернизировать. Газ, с 1 января Украина может прекратить быть транзитером. Мы потеряем 3 млрд долларов транзита. Угроза геополитической значимости", – пояснил Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилюк также выступил за русский язык на Донбассе, подчеркнул, что именно он должен использоваться в информационной войне против Кремля.

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Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
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