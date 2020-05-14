Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что высокие должности в Украине заняли по большей части "случайные люди".

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко заявил в интервью "Фактам". Журналист попросил Данилюка прокомментировать кадровые проблемы главы страны Владимира Зеленского.

"Хочу подчеркнуть следующий нюанс. Количество адекватных людей, желающих занять должности, намного уменьшилось. Скамейка запасных – тех, кто может прийти, зная, что делать, и при этом работать в интересах страны, – всегда была короткой. А сегодня это табуретка на двух ножках", – ответил он.

Данилюк добавил, что в Украине, по его мнению, "безотказно работает большущий грузовой социальный лифт, который вывез наверх сотни этих людей".

"А дальше разбирайтесь, что называется. "И мы вам помочь не можем, так как сами не знаем, что делать". Поверьте, скамейка вот таких запасных бесконечна – друзья, знакомые, одноклассники, однокурсники, соседи, а в стратегическом резерве – родственники соседей", – высказал мнение он.

Данилюк заявил, что политика – это своеобразное сито, и со временем "становится ясно, кто есть кто".

"Почему такое происходит? Потому что кадровые решения принимаются эмоционально: "А я вот так захотел". Но Украина – это все-таки парламентско-президентская республика, то есть парламент должен играть не номинальную, а решающую роль и в кадровой политике в частности и вообще в формировании политики", – отметил он.

По мнению экс-чиновника, на данном этапе кадры подбирают в Офисе президента, который "не имеет на это никаких прав и полномочий".

"А потом Рада их формально утверждает – по принципу "наша работа – кнопки нажимать", – считает Данилюк.

Зеленский и Данилюк Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Данилюк заявил, что Россия во время пандемии коронавируса не будет воевать открыто, а "зайдет изнутри".

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