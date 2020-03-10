Данилюк предупредил Зеленского об опасности нового Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет справиться со своими обязанностями, если будет выполнять функции, положенные Кабинету министров.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, комментируя слова президента, что он вынужден выполнять функции "психолога, кризисного менеджера, коллектора и няньки".

"У меня было много разговоров с президентом еще летом. Я в принципе понимаю, что есть определенная политическая реальность – президент, которого избрали 73%, его партия, которая называется "Слуга народа", но носит имя президента. Якобы есть вся ответственность", – отметил экс-секретарь СНБО.

По его словам, для президента возможны два подхода.

"Первый – под это имя аккумулировать всю ответственность, чтобы все решения принимал президент, потому что вся ответственность на нем. Я считаю этот подход абсолютно ошибочным. Он приведет к тому, что все развалится. В конце концов, сам президент устанет и не сможет выполнять свои функции", – считает Данилюк.

"Мне кажется, ключевая цель, пользуясь таким мандатом и властью, это отстроить сильную институцию. Кабинет министров – высший орган исполнительной власти. Они должны иметь видение, что они хотят сделать. Они должны быть сформированы Верховной Радой и отвечать перед Верховной Радой, а не перед Офисом президента", – пояснил он.

По словам экс-секретаря СНБО, президента не следует перегружать такими вопросами, чтобы он мог больше фокусироваться на национальной безопасности, на вопросах международных отношений.

"Руководить из администрации априори неправильно. Это нарушает принцип ответственности. Есть министр, который ставит подпись, несет политическую ответственность, даже уголовную. Он это должен делать, осознавая, что это его решение, а не навязанное кем-то, кто не несет никакой ответственности", – подчеркнул Данилюк.

"Президент подтвердил, что он нетипичные функции для себя выполняет, и он от этого уже устал. Ответом на это был бы сильный Кабмин. Но президент не должен сам его формировать, это не его функция. Потому что он опять будет отвечать, как за прошлый Кабмин, так и сейчас, за каждого человека", – добавил он.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 4 марта, выступая в Верховной Раде, жестко раскритиковал Кабмин Алексея Гончарука. Президент заявил, что лично был вынужден вмешиваться в проблемы задолженностей по зарплате.

Рада 4 марта отправила Гончарука в отставку, новым главой правительства был избран вице-премьер Денис Шмыгаль.

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