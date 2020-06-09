В Украине назревает конфликт между Верховной Радой и Офисом президента, который может завершиться досрочными парламентскими выборами.

Об этом в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. По его мнению, причина состоит в том, что руководство страны воспринимает монобольшинство как "стадо баранов".

"Конфликт возникнет, и я думаю, что это закончится досрочными парламентскими выборами. Хотя бы потому, что это не стадо баранов", – заявил Данилюк.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "искусственно преувеличивает свою субъектность", заявляет, что может урегулировать какой-либо государственный вопрос, хотя такие полномочия не предусмотрены для этой должности.

Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, коллаж

"В чем огромные риски для президента? Он каждый раз увеличивает ожидания от себя", – заметил Данилюк.

В этом контексте он допустил, что в украинском политикуме может сложиться ситуация, когда президент не сможет распустить парламент. "Было много примеров, когда хочешь разогнать, а не можешь. Ты сказал "А", а "Б" сказать не можешь. С этого начинается лавинообразное падение субъектности. На глазах. Она будет просто заваливаться. И это будет тем самым моментом – когда "нишмагла", – предупредил экс-чиновник.

Полную версию интервью Александра Данилюка читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилюк заявил, что обещания Зеленского добиться мира на Донбассе и заявления главы его офиса о существовании плана "Б" можно трактовать как договоренности с Россией.