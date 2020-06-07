Данилюк пояснил свой скоропостижный выход из команды Зеленского: сам пришел, сам ушел

Причиной ухода экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка из команды президента Владимира Зеленского было несогласие с новыми подходами к государственному управлению.

Об этом Данилюк рассказал в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV. "Я сам пришел и сам ушел", – подчеркнул он.

По словам Данилюка, Зеленский строил систему, при которой вся государственная власть фактически концентрируется в его руках. "Я ему говорил, что это не только опасно для него, а это очень опасно для страны, потому что это делает страну слабее", – отметил экс-секретарь СНБО.

Он также был не согласен с подходом к формированию новой Верховной Рады, где монобольшинство рассматривалось как "стадо баранов". "Хотя качество парламента и неадекватно, но все равно это парламентско-президентская республика. И поэтому такое ручное управление Администрацией президента я не воспринимал", – пояснил Данилюк.

И, наконец, он видел большие риски в формировании слабого Кабинета министров.

"Именно из-за этой концентрации власти я принял решение уйти", – резюмировал Данилюк.

Александр Данилюк, Владимир Зеленский, коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилюк заявил, что обещания Зеленского добиться мира на Донбассе и заявления главы его офиса о существовании плана "Б" можно трактовать как договоренности с Россией.