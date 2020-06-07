Главная Новости
7 июня • обновлено в 08:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Данилюк пояснил свой скоропостижный выход из команды Зеленского: сам пришел, сам ушел

1.3т
Читать материал на украинском

Причиной ухода экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка из команды президента Владимира Зеленского было несогласие с новыми подходами к государственному управлению.

Об этом Данилюк рассказал в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV. "Я сам пришел и сам ушел", – подчеркнул он.

По словам Данилюка, Зеленский строил систему, при которой вся государственная власть фактически концентрируется в его руках. "Я ему говорил, что это не только опасно для него, а это очень опасно для страны, потому что это делает страну слабее", – отметил экс-секретарь СНБО.

Он также был не согласен с подходом к формированию новой Верховной Рады, где монобольшинство рассматривалось как "стадо баранов". "Хотя качество парламента и неадекватно, но все равно это парламентско-президентская республика. И поэтому такое ручное управление Администрацией президента я не воспринимал", – пояснил Данилюк.

И, наконец, он видел большие риски в формировании слабого Кабинета министров.

"Именно из-за этой концентрации власти я принял решение уйти", – резюмировал Данилюк.

Александр Данилюк, Владимир Зеленский, коллаж

Александр Данилюк, Владимир Зеленский, коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилюк заявил, что обещания Зеленского добиться мира на Донбассе и заявления главы его офиса о существовании плана "Б" можно трактовать как договоренности с Россией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Гостре Питання
Персоны
Александр Данилюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги