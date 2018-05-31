Данилюк обвинил Гройсмана в незаконном статусе и.о.главы ГФС и попросился в отставку

Министр финансов Украины Александр Данилюк в письме к послам стран G7обвинил премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что нынешний и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан занимает должность незаконно.

Данилюк также сообщил, что попросил премьера подать в парламент прошение о его отставке с поста министра финансов. Скан-копию письма опубликовала "Экономическая правда".

Так, в обращении к западным партнерам Украины Данилюк сообщает, что и.о. главы ГФС Мирослав Продан уже более года находится на этой должности незаконно.

"Он (Владимир Гройсман) заблокировал назначение главы ГФС и его заместителей. Вам известно, что нынешний руководитель ГФС (Мирослав Продан) очень близок и лоялен к премьер-министру. Уже более года он находится на должности вопреки закону", - говорится в письме.

Письмо министра финансов Украины Александра Данилюка послам G7 Экономическая правда

Со слов Данилюка, проблема коррупции в Государственной фискальной службе не решена.

"Ситуация в ГФС продолжает ухудшаться – коррупция и стремление к получению личной выгоды увеличиваются", - пишет он.

Также в письме Данилюк сообщил, что уже попросил премьера Гройсмана подать в парламент прошение о его отставке с поста министра финансов.

"Я предложил премьер-министру Украины представить в парламент прошение о моей отставке", - резюмировал он.

Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

После этого министр финансов написал письмо послам стран "Большой Семерки", в котором привел оправдания, почему в Украине провалилась реформа ГФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срок из-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.