Данилов сравнил решения КС с 2010-2014 годами, когда активизировались российские "агенты влияния"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сравнил недавние скандальные решения Конституционного суда с 2010-2014 годами.

На своей странице в Facebook он напомнил, что именно тогда активизировались российские "агенты влияния" и был свернут европейский вектор развития.

"К сожалению, прослеживается аналогия с событиями 2010-2014 годов, когда происходила активизация российских "агентов влияния", сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный суд времен Януковича своим решением дал возможность узурпировать власть. Последствия известны", – написал он.

На заседании СНБО 29 октября Данилов заявил, что последние события дают основания полагать, что есть целостный план, направленный против украинской государственности. Он назвал КС "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции.

Секретарь СНБО напомнил, что суд в 2019 году отменил закон о незаконном обогащении, в результате чего правоохранители закрыли громкие дела.

"Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутреннем, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом", – приводит его слова сайт Офиса президента.

Также Данилов подчеркнул, что свои решения Конституционный суд принял сразу после завершения местных выборов, которые сами по себе в части децентрализации содержат сложные вызовы нацбезопасности страны. По его мнению, такие шаги свидетельствуют о целенаправленности и продуманности антигосударственных действий.

Facebook Алексея Данилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы уже завтра смогут получить доступ к декларациям.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.