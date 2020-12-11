Данилов: российские войска в Беларуси и Молдове несут угрозу для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Даниловзаявил, что ситуации в Беларуси и Молдове может нести угрозу для безопасности Украины.

Свое мнение Данилов высказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 11 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Секретарь СНБО отметил, что вторжение войск Российской Федерации на территорию Беларуси будет большим вызовом для Украины.

"Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если российские военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов", – сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что потенциальную опасность для Украины представляет все, что происходит в государствах, с которыми у нас есть общие границы.

В частности речь идет и о Молдове, где находится оперативная группа войск Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконно избранный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО (Североатлантический Альянс) и США не понимают, насколько серьезно его страна настроена применять совместную с Россией группировку войск. Политик напомнил о договоренностях с РФ и о плане применения группировки российских и белорусских войск.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские войска должны уйти из Приднестровья. При этом она выступает против федерализации Молдовы.