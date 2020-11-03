Данилов призвал судей КС прекратить шантажировать страну и уйти в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал судей Конституционного суда Украины прекратить шантажировать страну и подать в отставку.

Свою оценку ситуации с Конституционным судом Данилов изложил в Facebook. По его словам, судьи КСУ своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны.

По его мнению, подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Потому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", – написал Данилов.

Он также подчеркнул, что при принятии решения Конституционный суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО.

По словам секретаря СНБО, президент Украины Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся", – подчеркнул Данилов.

Кроме того, он призвал судей сохранить остатки чести и подать в отставку.

"Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда", – подытожил секретарь СНБО.

Данилов обратился к судей КСУ Facebook Алексея Данилова

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