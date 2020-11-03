Данилов призвал судей КС прекратить шантажировать страну и уйти в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал судей Конституционного суда Украины прекратить шантажировать страну и подать в отставку.
Свою оценку ситуации с Конституционным судом Данилов изложил в Facebook. По его словам, судьи КСУ своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны.
По его мнению, подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.
"Потому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", – написал Данилов.
Он также подчеркнул, что при принятии решения Конституционный суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО.
По словам секретаря СНБО, президент Украины Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.
"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся", – подчеркнул Данилов.
Кроме того, он призвал судей сохранить остатки чести и подать в отставку.
"Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда", – подытожил секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому отменяется уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации.
После официального обнародования решения КСУ в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объявили о закрытии с 28 октября реестраэлектронных деклараций.
Со своей стороны, в НАБУ назвали решение суда "политическим". В ведомстве убеждены, что таким способом пытаются защитить отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных процессах.
Кроме того, решением Конституционного Суда НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
Без этой проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
30 октября под КСУ прошли массовые протесты.
Президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил об угрозе конституционного переворота.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за скандальным решением Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование вполне может стоять Россия.