Данилов признался, как изменился Зеленский, став президентом

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил большой прогресс в становлении президента Владимира Зеленского как государственного деятеля.

В интервью "Украинской правде" он заявил, что Зеленский "очень быстро набирает, набирает, набирает, набирает".

"Владимир Александрович, с которым мы общались еще до того, как он стал президентом, и Владимир Александрович, с которым я общаюсь сейчас, это уже два разных человека с точки зрения видения многих глобальных процессов", – заверил Данилов.

По его словам, Зеленский мечтал, что можно "быстро все-все сделать, но все это не так".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Киевского международного института социологии, недовольных Зеленским украинцев стало больше, чем довольных.