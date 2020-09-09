Данилов: попробуем договориться с РФ, если нет – прибегнем к другим решениям СНБО

Украина задействует другие решения, если не удастся договориться с Россией о прекращении войны на Донбассе.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" 9 сентября.

"Мы должны попытаться договориться с РФ, чтобы они ушли из нашего дома. Если это не удастся, то мы можем прибегнуть к нашим проектам решений СНБО", – сказал он, добавив, что Украина будет делать все от нее зависящее для решения ситуации мирным путем.

Данилов пояснил, что в данный момент задействовано первое решение Совета нацбезопасности.

При этом он не стал раскрывать, какие еще варианты развития событий были приняты ведомством.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак еще в мае заявил, что если Украине не удастся до конца 2020 года вернуть оккупированный Донбасс, то будет задействован план "Б".