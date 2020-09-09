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Данилов: попробуем договориться с РФ, если нет – прибегнем к другим решениям СНБО

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
6,6 т.
Данилов рассказал об альтернативных сценариях возвращения Донбасса

Данилов рассказал об альтернативных сценариях возвращения Донбасса. Фото comments.ua.

Украина задействует другие решения, если не удастся договориться с Россией о прекращении войны на Донбассе.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" 9 сентября.

"Мы должны попытаться договориться с РФ, чтобы они ушли из нашего дома. Если это не удастся, то мы можем прибегнуть к нашим проектам решений СНБО", – сказал он, добавив, что Украина будет делать все от нее зависящее для решения ситуации мирным путем.

Данилов пояснил, что в данный момент задействовано первое решение Совета нацбезопасности.

При этом он не стал раскрывать, какие еще варианты развития событий были приняты ведомством.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак еще в мае заявил, что если Украине не удастся до конца 2020 года вернуть оккупированный Донбасс, то будет задействован план "Б".

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УкраинаВойна на ДонбассеСНБОАлексей Данилов
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