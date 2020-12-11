Данилов подчеркнул опасность европейской толерантности к РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об опасности толерантности европейских политиков по отношению к действиям Российской Федерации.

Свое мнение Данилов высказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 11 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В программе бывший заложник террористов "ДНР" журналист Станислав Асеевзачитал фрагмент из своей книги "Светлый путь. История одного концлагеря" о своем пребывании в донецкой тюрьме "Изоляция".

По мнению Данилова, эту книгу необходимо перевести, в первую очередь, на немецкий и французский языки и отправить всем депутатам в Германию и Францию.

Говоря об опасности европейской толерантности, он напомнил о том, как Франция во время агрессии РФ против Грузии договаривалась о мире с Путиным, и что из этого вышло.

"Я не буду дискутировать о политических вопросах, но у меня есть свое мнение как у гражданина. Люди, которые сегодня поддерживают Российскую Федерацию, которые полагаются, что она нам будут чем-то помогать, должны понять – это невозможно. Отношение РФ к Украине достаточно простое – это уничтожение государства Украина. Они никогда не снимали его со своей повестки за все время существования", – резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший пленник "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев рассказал, как в секретной тюрьме террористов "Изоляция" в Донецке издеваются над заключенными, в том числе заставляли лаять, как собак.