Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ему обидно из-за того инцидента, который произошел с его советником Сергеем Сивохо во время презентации Национальной платформы единства и примирения 12 марта в Киеве.

Об этом чиновник рассказал в пятницу, 13 марта, на брифинге в столице. Данилов отметил, что позиция Сивохо и СНБО могут не совпадать, но это не повод для избиения.

Скандал с Сивохо и националистами

"Есть позиция СНБО, есть позиция секретаря СНБО, есть позиция внештатных советников. Сивохо является гражданином Украины, и у него есть право на собственную позицию. Если его мнение расходится с другими, то это не повод его бить или толкать. Мы все украинцы, у каждого есть своя позиция. Насчет вчерашнего инцидента, то мне жаль, что так получилось", – пояснил глава СНБО.

Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Сергей Сивохо обвинил националистов, которые устроили с ним потасовку, в разжигании войны.

После правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Позже глава СНБО Алексей Данилов заявил, что его советник Сергей Сивохо никогда не был уполномочен официально представлять позицию Совета.

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