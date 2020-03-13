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13 марта • обновлено в 17:06
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Данилов ответил на скандал с Сивохо и националистами

2.6т
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ему обидно из-за того инцидента, который произошел с его советником Сергеем Сивохо во время презентации Национальной платформы единства и примирения 12 марта в Киеве.

Об этом чиновник рассказал в пятницу, 13 марта, на брифинге в столице. Данилов отметил, что позиция Сивохо и СНБО могут не совпадать, но это не повод для избиения.

Скандал с Сивохо и националистами

Скандал с Сивохо и националистами

"Есть позиция СНБО, есть позиция секретаря СНБО, есть позиция внештатных советников. Сивохо является гражданином Украины, и у него есть право на собственную позицию. Если его мнение расходится с другими, то это не повод его бить или толкать. Мы все украинцы, у каждого есть своя позиция. Насчет вчерашнего инцидента, то мне жаль, что так получилось", – пояснил глава СНБО.

Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Сергей Сивохо обвинил националистов, которые устроили с ним потасовку, в разжигании войны.

После правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Позже глава СНБО Алексей Данилов заявил, что его советник Сергей Сивохо никогда не был уполномочен официально представлять позицию Совета.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Алексей Данилов Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Его позиция - это позиция врага! А врагов нужно уничтожать?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Этот Сивоха несчастный,ели на ногах держится а на платформу лезет. Сидел бы дома,на диете,и не плямкал своей большой пастью. Националисты принесли власть на блюдечке Зеле с Сивохой,теперь те окрылились и говотрят:дальше действовать будем мы,а вы патриоты идите в зад.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Если у сивохи такая позиция ,которая идет вразрез с интересами Украины , то пусть он не навязывает ее публично патриотам Украины.Это во-первых.Во-вторых секретарь Данилов обязан отстранить советника с такой позицией от той работы , которую ему поручили.И в-третьих, Сивоху нужно привлечь к ответственности за антиукраинскую деятельность.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Филимонов Игорь, Всё как в 37м
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