Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя инцидент, который произошел в среду, 12 марта, во время презентации Национальной платформы единства и примирения.

"Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам – будь-то ситуация на временно оккупированных территориях, вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат и других", – отметил он.

Данилов и Сивохо

Данилов отметил, что все его советники имеют свою собственную позицию.

"Поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно. Однако эти разногласия не прекращают дискуссию", – добавил глава СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Позже Сергей Сивохо обвинил националистов, которые устроили с ним потасовку, в разжигании войны.

После правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

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