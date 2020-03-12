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12 марта • обновлено в 16:02
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Данилов открестился от Сивохо после скандала с ветеранами АТО

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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя инцидент, который произошел в среду, 12 марта, во время презентации Национальной платформы единства и примирения.

"Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам – будь-то ситуация на временно оккупированных территориях, вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат и других", – отметил он.

Данилов и Сивохо

Данилов и Сивохо

Данилов отметил, что все его советники имеют свою собственную позицию.

"Поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно. Однако эти разногласия не прекращают дискуссию", – добавил глава СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Позже Сергей Сивохо обвинил националистов, которые устроили с ним потасовку, в разжигании войны.

После правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Сергей Сивохо Алексей Данилов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Хороши у секретаря СНБО советники - кто в лес, кто по дрова, как говорят в России.
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Ярош Вася
Ярош Вася
Так у секретаря РНБО 10 радників та 1 зрадник ,совпадение не думаю))
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Внутренний конфликт??? Вот это и есть внутренний конфликт дали по гриве и пошел прочь
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Ибрагимов Золтан, сивуха просто немножко зацепился за паребрик своей платформы примирения...
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