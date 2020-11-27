Данилов – о разрешении конфликта в Кабарахе: Россия любого предаст
Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что Россия любого предаст и забудет.
Об этом в интервью "Фокусу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, Москва предала Ереван.
"Россия любого предаст и сразу забудет. Считаю, что РФ предала армян, и это еще одно доказательство цены договоренностей с Россией", – сказал он.
Также Данилов отметил настойчивость Азербайджана в вопросе возвращения территорий.
"Азербайджанцы настойчиво возвращали территорию, которую считали исконно своей", – подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов считает, что в мире еще много подобных событий будет происходить: "Все начнется с Кавказа, и мы увидим, как Ичкерия станет независимой".
Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
В частности, большая часть Нагорного Карабаха останется за Азербайджаном. Также опубликована обновленная карта региона.