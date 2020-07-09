Данилов о "Минске" и Конституции: мы же не лезем к России с советами

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что Россия не имеет права оказывать давление на нашу страну с целью вынудить изменить Конституцию.

В эфире программы "Право на владу" 9 июля глава СНБО заявил, что многие пункты Минских договоренностей сегодня уже неактуальны, передает ТСН.

"Мы сегодня видим, что Минские договоренности не работают так, как бы хотелось. С того времени, когда они подписывались, и сейчас – это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло", – сказал Данилов, добавив, что сейчас происходят совсем другие процессы.

Также он высказал свое возмущение из-за давления Москвы на Киев по поводу конституционных изменений.

"Я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем к России со словами: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", – сказал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников раскрыл условия для проведения местных выборов в ОРДЛО. Он отметил, что они должны быть внеочередными и проводиться по специальному закону.