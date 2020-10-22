Данилов назвал приоритетное оружие для Украины в борьбе с РФ

Приоритетом Украины в оборонном секторе является производство высокоточного оружия.

Как сообщает официальный сайт Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики.

По его словам, Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала Российская Федерация. А для этого нужно реформировать ОПК "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".

"Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас ВСУ стали "намного сильнее и хорошо вооруженными" по сравнению с тем, какой была армия в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО.

Секретарь СНБО добавил, что в проекте бюджета на 2021 год запланированный объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, будет мощный отпор", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что России дали шанс мирно уйти из Украины до 9 декабря.