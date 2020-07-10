Данилов назвал очередные 'пленки Деркача' мощной информационной российской агрессией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что внутри Украины происходит мощная информационная российская агрессия.

Так он прокомментировал обнародованные нардепом Андреем Дерчачем пленки разговора между двумя лицами, голоса которых похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1". Отметим, достоверность так называемых пленок не подтверждена.

"То, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные, и многие люди на них не обращают внимание, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что с ней очень сложно бороться из-за того, что Украина – не тоталитарное государство со свободным обществом и каналами информации, которые "физически невозможно закрыть".

"Когда появляется та или иная информация, и ее начинают раздувать, делая из мухи слона. А на то, что днем раньше это была муха, уже никто не обращает внимания", – резюмировал он.

Как известно, после обнародования очередных "пленок Деркача" Служба внешней разведки также сделала заявление об информационных спецоперациях РФ против Украины.

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире. Украинские разведывательные и специальные службы понимают указанные вызовы и консолидированные в своем главном задании – защищать национальную безопасность Украины" – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

Порошенко назвал эту запись "грубо смонтированным фальсификатом".