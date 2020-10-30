Данилов намекнул на след России в скандале с КСУ

За скандальным решением Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование вполне может стоять Россия.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, цель таких действий – удар по государственности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, направленные на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются этими лицами, они именно на это направлены. И, поверьте, – пройдет время, все станет на свои места и будет понятно, кто за этим стоит", – сказал Данилов.

"То, что в этом участвует (большая вероятность) страна-агрессор, – у меня в этом сомнений почти нет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов намекнул, что упомянутое решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

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