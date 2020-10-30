Данилов намекнул на след России в скандале с КСУ
За скандальным решением Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование вполне может стоять Россия.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, цель таких действий – удар по государственности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, направленные на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются этими лицами, они именно на это направлены. И, поверьте, – пройдет время, все станет на свои места и будет понятно, кто за этим стоит", – сказал Данилов.
"То, что в этом участвует (большая вероятность) страна-агрессор, – у меня в этом сомнений почти нет", – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, ранее Данилов намекнул, что упомянутое решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому отменяется уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации.
После официального обнародования решения КСУ, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объявили о закрытии с 28 октября реестра электронных деклараций.
Со своей стороны, в НАБУ назвали решение суда "политическим". В ведомстве убеждены, что таким способом пытаются защитить отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных процессах.
Кроме того, решением Конституционного суда НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
Без этой проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
30 октября под КСУ прошли массовые протесты.
Президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил об угрозе конституционного переворота.