Данилов намекнул, что решение КСУ угрожает нацбезопасности Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что последнее решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Об этом он написал в Facebook, прямо не упоминая КСУ. По мнению Данилова, решение "определенных органов государственной власти" носят антигосударственный и антиконституционный характер.
"Полагают, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", – подчеркнул он.
Напомним, КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Как писал OBOZREVATEL:
26 февраля Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.
27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 будут закрыты без права возобновления в будущем.
В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении ответственности за незаконное обогащение.