Данилов намекнул, что решение КСУ угрожает нацбезопасности Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что последнее решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Об этом он написал в Facebook, прямо не упоминая КСУ. По мнению Данилова, решение "определенных органов государственной власти" носят антигосударственный и антиконституционный характер.

"Полагают, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", – подчеркнул он.

Напомним, КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.

Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".

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