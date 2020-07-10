Данилов категорично высказался о подаче воды в Крым и назвал условие

Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Россией Крым только после того, как полуостров вновь станет украинским.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу" на 1+1. По его словам, пока полуостров незаконно остается под влиянием РФ, Украина не имеет морального права поставлять воду оккупантам. При этом, он заверил: крымчане водой обеспечены.

"До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что проблем с водой для крымского населения не существует, она отсутствует только в промышленных целях оккупантов.

"То, что там нет воды для промышленности, это уже другой вопрос. Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", – сказал он.

Данилов отказался комментировать прошлые заявления премьера Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды в Крым. Также он воздержался от оценки недавних слов командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы о вероятном наступление России из оккупированного Крыма в Херсонской области, чтобы пустить воду в Северо-Крымский канал.

"Я за себя отвечаю. Не знаю, кто куда спешил", – сказал Данилов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не могут справиться с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

Оккупанты пожаловались, что воды в Севастополе хватит до ноября.

МИД Украины заявил, что страна не будет поставлять в Крым воду, это проблема России как государства-оккупанта и она должна нести за это ответственность.