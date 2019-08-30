Президент Украины Владимир Зеленский посетит 1 сентября с визитом Польшу.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский о том, как дальше нужно строить украино-польские отношения.

Значение первого официального визита новоизбранного президента Украины в Польшу и его личное углубление в историю и проблематику украинского-польских отношений трудно переоценить. Важный контекст визита - чествование 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Важен сам факт нового "окна возможностей", который традиционно открывает смена власти.

Зеленский и Дуда в Брюсселе Andrzej Duda / Facebook

В то же время я советую помнить, что наши отношения не начинаются с "чистого листа". Ценность новых страниц будет зависеть от основательного понимания предыдущего опыта. С моей точки зрения, советовал бы обратить внимание на пять моментов.

Во-первых, нужно исходить из того, что стратегический характер отношений Украины с Польшей весил и всегда будет весить больше, чем любые отдельные локальные недоразумения, особенно те, которые имеют политическую мотивацию.

Стратегический характер отношений, признанный Киевом и Варшавой, означает очень принципиальную вещь: мы нужны друг другу в равной степени. Это - не просто слова. Наши отношения являются принципиально важным фактором безопасности для всей Европы. Но их успех напрямую зависит от трех принципов: равенства, паритета и осознания взаимной зависимости в сфере безопасности.

Второе. Вопрос исторической политики в наших отношениях относится к вопросам стратегического характера. У нас это сложилось именно так и на то есть свои причины. От этого факта нельзя легкомысленно или поспешно отмахнуться.

Но "исторический фактор" не должен преобладать над настоящим и будущим. Украина всегда старалась придерживаться такого подхода. Нынешние недоразумения возникли не по украинской вине. Но наша сторона способна и может предложить партнерский выход из создавшегося положения. Его базовые постулаты - взаимное уважение, взаимная уступчивость и равенство подходов.

Наши шаги должны быть взаимны. Подходы с обеих сторон должны основываться на цивилизованных началах совместного уважения к прошлому. Здесь важное значение имеет каждый акцент. По определению между нами не может быть ни младшего, ни старшего брата, ни подчиненного, ни ментора и тем более - монополиста на истину. Дисбаланс в этой очень чувствительной сфере - это всегда мина замедленного действия, которая может сработать в дальнейшем и привести к еще большим недоразумениям, что будет иметь последствия и для самого президента.

В-третьих, даже между друзьями и партнерами надо заключать четкие и ясные договоренности. Нужен конкретный перечень шагов с обеих сторон в тех делах, где остаются проблемы.

Такая практика, кстати, будет иметь полезное значение и для всего спектра отношений. "Проблемы" в наших отношениях являются ощутимым раздражителем. Но они не представляют определяющего характера для двустороннего сотрудничества. Поэтому, наряду с картой решения проблем, стоит весомое публичное внимание обратить на сферы и дела, где у нас есть и хорошее взаимодействие, и прогресс, и результат.

В-четвертых, во время визита президента Украины стоит обратить исключительное личное внимание на большое украинскую диаспору в Польше - традиционную и современную. Украинское государство должно сделать все для защиты социальных и других прав украинцев в Польше. Есть много хороших примеров защиты их прав польской стороной. Но есть немало абсолютно неприемлемых проявлений бытовой ксенофобии и украинофобии против наших людей.

На эти случаи должна быть жесткая реакция обоих государств. Наша большая диаспора в Польше - это явление, которое имеет большее значение для наших двусторонних отношений. Защита прав украинцев в Польше носит для нас исключительное человеческое и национальное значение. Этот вопрос также будет иметь существенное влияние на будущие перспективы наших отношений.

И, в-пятых, новоизбранному президенту стоит завести разговор о максимально широком плане взаимодействия в сфере безопасности. В этой сфере наши отношения имеют большой потенциал. Перед нами общая жизненная угроза, которую представляет российский агрессор. Следовательно, сотрудничество Украины и Польши в сфере безопасности должно быть одним из самых высоких среди других партнеров.

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