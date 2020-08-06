На две недели выпал из жизни, помнит не все: "слуга народа" рассказал о перенесенном COVID-19

Народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева выписали из больницы после перенесенного COVID-19.

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Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале 6 августа. У него была пневмония, но аппарат ИВЛ народному избраннику не понадобился.

"Отделался сравнительно легко... Хотя, если честно, на протяжении этих двух вырванных из жизни недель, помню далеко не все", – написал он.

"Скажу одно, такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% "подтвержденные" тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов", – добавил он.

Гетманцев призвал всех носить маски, а также поблагодарил медиков за помощь.

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Как писал OBOZREVATEL, об инфицировании Даниил Гетманцев рассказал 28 июля. Он попросил политиков, которые с ним контактировали, сдать тесты на коронавирус.