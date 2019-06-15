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Дал три месяца: Зеленский выдвинул ультиматум главам НАБУ и САП

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У Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры есть три месяца, чтобы доказать свою эффективность.

Иначе президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект о полной "перезагрузке" этих органов, сообщил в эфире "112 Украина" замглавы АП Руслан Рябошапка.

НАБУ и САП должна удовлетворить ожидания людей на справедливость и наказать людей, замешанных в громких коррупционных скандалах, в том числе и с "Укроборонпром".

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"Если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной "перезагрузке" одного или двух антикоррупционных органов, в зависимости, кто не справится со своей задачей", – отметил Рябошапка.

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По его словам, такой своебразный ултиматум Зеленский выдвинул руководителям НАБУ Артему Сытнику и САП Назару Холодницкому во время их совместной встречи 31 мая.

Как писал OBOZREVATEL, на этой встрече обсуждали улучшение взаимодействия антикоррупционных органов и поиск путей повышения эффективности их работы.

Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАртем Сытник
Место
Украина
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ivanov koly
ivanov koly
ну уволит он их. и что? поставит таких самих или похуже. а где же злам сыстэмы. трепач-популист
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Бальцер Олександр
Бальцер Олександр
Странные люди в АП. На что они надеются, что за три месяца волк превратится в овцу? Сытник был коррупционером ещё когда работал прокурором киевской области и 3 месяца его никак не исправят
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