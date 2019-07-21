"Дайте стране шанс": Тимошенко проголосовала и призвала украинцев идти на выборы

21 июля, в день досрочных выборов в Верховную Раду, Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол". И призвала украинцев непременно прийти на выборы. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Батьківщина".

Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную Раду ba.org.ua

"У Украины не осталось времени на ошибки, на эксперименты. Каждый бюллетень сегодня – это бюллетень за жизнь Украины, за жизни наших детей и внуков. Придите на участок, чтобы сделать свой выбор, чтобы наконец у страны появился шанс. В этот раз Украина может возродиться, встать на ноги", – сказала лидер" Батьківщини" после голосования.

Тимошенко также акцентировала на том, что после выборов нужно немедленно начинать действовать, и ее команда готова к работе ради возрождения и становления нашего государства.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли она возглавить правительство, Тимошенко заявила: "Вы (украинцы. – Ред.) выбираете следующего премьера, голосуя за будущее страны. Сегодня никто не знает, кто будет премьером. Только от вашего голоса это зависит. Но наша команда готова браться за работу. Мы - единственная команда, которая имеет программу, стратегию поднятия Украины".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Батьківщина" готова стать частью "коалиции действий". По мнению Тимошенко, в эту коалицию, кроме возглавляемой ею партии, должны войти "Слуга народа" и "Голос".

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