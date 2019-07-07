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"Дайте доказательства!" Зеленский отреагировал на связи будущего главы Одесской ОГА с сепаратистом

5.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков не связан с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым.

Об этом глава страны сказал во время визита в Одессу 7 июля, отвечая на вопрос журналиста Богдана Осинского. Соответствующее видео тот опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", – сказал президент.

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Зеленский и Андрейчиков

Зеленский и Андрейчиков

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Зеленский также уточнил, что может назначить председателя Одесской облгосадминистрации через неделю.

Напомним, о том, что Андрейчиков якобы связан с поставками металлолома в непризнанное Приднестровье, заявили журналисты проекта "Схемы".

По их данным, будущий глава Одесской области является одним из соучредителей закрытого охотничьего клуба "Мисливець-2007".

Кроме него, основателями числятся еще 9 человек. Среди них – бывший депутат Одесского горсовета Сергей Кушнир, которого журналисты назвали соратником и "правой рукой" Игоря Маркова.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаОдесса
Теги
политикагубернаторвидеосепаратист
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Создаётся впечатление что Владимир Александрович хоть и живёт в смартфоне, но ему вообще ничего не известно
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bruno jordano
bruno jordano
UaDonetsk Umka, срать он хотeл на всe,сказал жe “я вам нічого нe обіцяю”
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