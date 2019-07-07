"Дайте доказательства!" Зеленский отреагировал на связи будущего главы Одесской ОГА с сепаратистом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков не связан с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым.

Об этом глава страны сказал во время визита в Одессу 7 июля, отвечая на вопрос журналиста Богдана Осинского. Соответствующее видео тот опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", – сказал президент.

Зеленский и Андрейчиков Коллаж

Зеленский также уточнил, что может назначить председателя Одесской облгосадминистрации через неделю.

Напомним, о том, что Андрейчиков якобы связан с поставками металлолома в непризнанное Приднестровье, заявили журналисты проекта "Схемы".

По их данным, будущий глава Одесской области является одним из соучредителей закрытого охотничьего клуба "Мисливець-2007".

Кроме него, основателями числятся еще 9 человек. Среди них – бывший депутат Одесского горсовета Сергей Кушнир, которого журналисты назвали соратником и "правой рукой" Игоря Маркова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июня Кабмин поддержал назначение на должности 8 новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди имен значится и Андрей Андрейчиков.

В тот же день в Одессе прошел митинг против назначения Андрейчикова. У здания облгосадминистрации собрались несколько десятков человек с плакатами: "Нет "мальчику" Маркова!"

Протест в Одессе Думская

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!