З Одеси повідомляють. Там, на вулиці Дерібасівській, вже почалися перші сутички між Дід Морозами-заробітчанами…

Жодного політичного аспекту – просто на одному п’ятачку, де зазвичай фотографуються гості міста, одночасно зібралося кілька Санта-Клаусів, Снігурок та Дідів-Морозів з іншими свинями. Мається на увазі – символ 2019 року. Не подумайте поганого.

Щось вони не поділили між собою, і давай гамселитися. Ось відео з місця подій.

Як написав очевидець бійки – жінки кричали, діти плакали, полем битви стрибала Снігурка з приреченим обличчям. Іноземні туристи з цікавістю дивилися, думаючи, що це частина якоїсь вистави.

І це ще новорічний чос не почався. Страшно навіть уявити, що там буде 30 та 31 грудня.

Ну а тим часом, Київ живе своїм власним життям. В якому немає воєнного стану, немає бійок за чергу на площі, та інших негараздів.

Як результат, час від часу столичні чиновники, аби розвіяти нудьгу, вкидають у суспільство чергову маячню і з зацікавленістю спостерігають, що з того вийде.

Днями у цьому напрямку відзначився віце-прем'єр-міністр України, держслужбовець першого рангу, дворазовий депутат Верховної Ради і просто хороша людина, яка на п’ятому десятку життя врешті-решт зустріла своє справжнє кохання – Павло Розенко…

Ну да, наш закоханий міністр, що кинув доньку і дітей заради високих стосунків (але це – його особисті проблеми), напередодні новорічних та різдвяних свят дав відверте інтерв’ю одній поважній вітчизняній інформагенції. Під час якого, серед іншого, зробив трохи неочікувану заяву.

Ну, як завжи. Цитую близько до тексту: "Серед провідних вітчизняних політиків зараз іде активна дискусія щодо можливості узаконення секс-індустрії в Україні".

Поки що, на жаль, сумує Розенко, не вистачає голосів, аби рішенням Верховної Ради надати повіям офіційний статус. Але робота не припиняється ні на хвилину. Як не крути, а це ж реальний шанс побороти безробіття.

Прийде час, і на цю тему, на тему необхідності надати офіційний статус будинкам терпимості, будуть базікати те саме, що базікали стосовно важливості зростання своїх зарплат, збільшення тарифів для нас, створення для себе різних державних Фондів і урізання наших пільг.

А якщо хтось ще тішить себе думкою – мовляв, таке рішення точно не пройде через парламент, змушений розчарувати. Пройде. Ще й як пройде. Задля того існує перевірена роками методика.

Тому поживемо – подивимось, коли і під яким соусом нам спробують втюхати цю тему. А те, що спробують – немає сумнівів. Думаю, зупиняться або на варіанті з додатковими надходженнями до казни, або на чергових вимогах Евросоюзу та МВФ.

Ну не буде ж цілий віце-прем'єр-міністр просто так язиком ляпати про активну дискусію серед політичного бомонду стосовно створення мережі публічних будинків.