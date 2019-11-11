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11 ноября • обновлено в 13:57
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"Дадим решать судьбу!" Зеленский пообещал украинцам референдумы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Верховная Рада разработает и примет закон, регулирующий проведение референдумов в стране.

Громкими планами глава государства поделился в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Он подчеркнул, что этот закон "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса".

"Нашим лозунгом было: "Сделаем это вместе". И мы всегда обещали, что важные вопросы будем решать вместе с вами", – подчеркнул президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, видеообращение Зеленского было посвящено земельной реформе в Украине. В нем президент заявил, что сейчас украинцы не являются полноценными владельцами своей земли, как это записано в Конституции.

Напомним, Верховная Рада на пленарной неделе с 11 по 15 ноября намерена принять ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Референдум в Крыму будет?)))))
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