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"Дабы дурь видна была": всплыли детали драки нардепов в прямом эфире

5.8тЧитать новость на украинском

Нардепы Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край"), которые устроили драку на телеканале "Прямий", обменивались колкостями с самого начала эфира.

Детали инцидента рассказал журналист и телеведущий Мыкола Вересень, передает "Детектор медиа".

"Сказать честно, я не все слышал и даже не очень понял, чего они начали, как петухи, драться между собой. Я только понял, что до драки Шахов сказал Мосийчуку, мол, "не ходи на гей-парады" - или что-то такое. Мосийчуку не понравились эти слова, и он встал. Первая мысль, которая у меня возникла: "Может, их начать разнимать?". А потом не только я, но и Светлана (другая ведущая Светлана Орловская - ред.), - мы подумали , что не стоит вмешиваться, "дабы дурь каждого видна была", - пояснил он.

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По его словам, то, что депутаты чего-то "друг другу не понравились" стало понятно ранее во время разговора.

"Шахов говорил:" Ты забыл, как я тебе бронежилетами помогал? ". Ведь известно, что Мосийчук воевал и достаточно упорно, как я понимаю. А Мосийчук отвечает: "Мне казалось, ты за Украину боролся. А, оказывается, ты мне давал что-то!". Так постепенно развивалась ссора. А потом эта фраза о гей-парад. Опять говорю: я ее точно не слышал. И уже когда они стояли друг перед другом и Мосийчук сказал: "извиняйся за свои слова", - я понял, что он, по версии Шахова, был на каком-то гей-прайде, и этот упрек фактически злил Мосийчука", - добавил Вересень.

Как сообщал OBOZREVATEL, после стычки в студии нардепы продолжили драться в лифте.

Персоны
Сергей ШаховИгорь МосийчукМикола Вересень
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
вам самим не смешно то, как всерьез бьются те, кто каждый за свою Украину, ту, которой она в их понимании обязаны быть, те клоуны, которые вопреки своим потешным дракам и не менее потешным претензиям на самом деле откровенно плевать хотели на народ Украины в такой степени, что у них для этого народа и определения-то никакого нет? Понимаете? Они представляют народ Украины так отчаянно, что готовы избивать друг друга в прямом эфире за то, кто из них лучше это делает... и это при том, что никто из них не знает, кого представляет на самом деле, им неизвестно, что определяет народ. Люди, зачем вам цирк, когда такое шоу есть
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