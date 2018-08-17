"Дабы дурь видна была": всплыли детали драки нардепов в прямом эфире

Нардепы Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край"), которые устроили драку на телеканале "Прямий", обменивались колкостями с самого начала эфира.

Детали инцидента рассказал журналист и телеведущий Мыкола Вересень, передает "Детектор медиа".

"Сказать честно, я не все слышал и даже не очень понял, чего они начали, как петухи, драться между собой. Я только понял, что до драки Шахов сказал Мосийчуку, мол, "не ходи на гей-парады" - или что-то такое. Мосийчуку не понравились эти слова, и он встал. Первая мысль, которая у меня возникла: "Может, их начать разнимать?". А потом не только я, но и Светлана (другая ведущая Светлана Орловская - ред.), - мы подумали , что не стоит вмешиваться, "дабы дурь каждого видна была", - пояснил он.

По его словам, то, что депутаты чего-то "друг другу не понравились" стало понятно ранее во время разговора.

"Шахов говорил:" Ты забыл, как я тебе бронежилетами помогал? ". Ведь известно, что Мосийчук воевал и достаточно упорно, как я понимаю. А Мосийчук отвечает: "Мне казалось, ты за Украину боролся. А, оказывается, ты мне давал что-то!". Так постепенно развивалась ссора. А потом эта фраза о гей-парад. Опять говорю: я ее точно не слышал. И уже когда они стояли друг перед другом и Мосийчук сказал: "извиняйся за свои слова", - я понял, что он, по версии Шахова, был на каком-то гей-прайде, и этот упрек фактически злил Мосийчука", - добавил Вересень.

Как сообщал OBOZREVATEL, после стычки в студии нардепы продолжили драться в лифте.