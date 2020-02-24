"Коронаро-бесие": "слуга народа" назвала смертельный вирус COVID-2019 величайшей аферой

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что паника вокруг нового коронавируса COVID-2019 является аферой.

Об этом политик написала на своей странице в Facebook 24 февраля, опубликовав несколько тезисов и назвав их "откровениями".

"Я убеждена, что коронаро-бесие – это одна из величайших афер мира", – считает "слуга народа".

Елизавета Богуцкая facebook.com/liza.bogutskaya

Она также написала, что языковые разногласия в Украине вспыхивают "каждый раз, когда нужна очередная революция".

"Эта тема в народе Украины по-серьезному никого не волнует", – отметила нардеп.

Свой пост она закончила словами: "Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Северодонецке (Луганская область) депутат Лисичанского горсовета от "Оппоблока" Иван Полупанов и блогер, помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеслав Шевчук устроили драку. Конфликт попал на видео.

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