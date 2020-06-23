COVID-19 в Раде: Разумков рассказал, сколько нардепов переболели
COVID-19 переболели 15-17 депутатов ВРУ, – Разумков
В Верховной Раде Украины коронавирусной инфекцией переболели 15-17 народных депутатов.
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Об этом в эфире "UA: Украинское радио" сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".
При этом председатель парламента подчеркнул, что некоторые нардепы все еще болеют COVID-19.
"Переболело в общем где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, двое еще болеют. Я имею в виду народных депутатов", – сказал Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в средине мая Дмитрий Разумков заявлял, что в Раде все окончательно вылечились от коронавируса, которым тогда переболели около 10 народных депутатов.
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