COVID-19 у Зеленского и Ермака: пусть побудут в шкуре простых людей

Михаил Бродский Политика 18:20, 9.11.2020 Обновлено: 18:51, 9.11.2020

Итак, Зеленский и Ермак – корона. Зла не желаю, но лечиться ехать только в госбольницу. Иначе – это предательство украинцев в их борьбе за жизнь со смертью.

Эти клоуны должны побыть в шкуре простых людей. Может, извинятся за 7 просранных месяцев и за фонд, который пропал. Зе – в Кривой Рог , а Ермак – в 4-ю больницу. Правда, думаю, что их будут лечить правильными и дорогими лекарствами и в больницу они не попадут. А вы, лохи, умирайте потихоньку.

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