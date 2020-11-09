Итак, Зеленский и Ермак – корона. Зла не желаю, но лечиться ехать только в госбольницу. Иначе – это предательство украинцев в их борьбе за жизнь со смертью.

Эти клоуны должны побыть в шкуре простых людей. Может, извинятся за 7 просранных месяцев и за фонд, который пропал. Зе – в Кривой Рог , а Ермак – в 4-ю больницу. Правда, думаю, что их будут лечить правильными и дорогими лекарствами и в больницу они не попадут. А вы, лохи, умирайте потихоньку.