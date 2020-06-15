Зеленский продолжает ездить в офис: Мендель рассказала, как работает президент после COVID-19 у жены
Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого, Елена Зеленская, заразилась COVID-19, продолжает работать в своем офисе.
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Об этом "Украинской правде" в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель.
Она пояснила, что Зеленский посещает офис, "поскольку не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса".
Подчеркивается, что украинский президент ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции.
Все совещания, переговоры и встречи, как отметила Мендель, Зеленский проводит по спецсвязи или по телефону.
Запланированные на текущую неделю поездки в регионы президент отменил.
По словам Мендель, Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты – отрицательные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Государственный санитарный врач Виктор Ляшко раскрыл детали изоляции Зеленского.
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