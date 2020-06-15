Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого, Елена Зеленская, заразилась COVID-19, продолжает работать в своем офисе.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом "Украинской правде" в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель.

Она пояснила, что Зеленский посещает офис, "поскольку не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса".

Подчеркивается, что украинский президент ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции.

Все совещания, переговоры и встречи, как отметила Мендель, Зеленский проводит по спецсвязи или по телефону.

Запланированные на текущую неделю поездки в регионы президент отменил.

По словам Мендель, Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты – отрицательные.

Как сообщал OBOZREVATEL: