Зеленский продолжает ездить в офис: Мендель рассказала, как работает президент после COVID-19 у жены

Дарья Дурова Политика 22:39, 15.06.2020 Обновлено: 23:17, 15.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого, Елена Зеленская, заразилась COVID-19, продолжает работать в своем офисе.

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Об этом "Украинской правде" в понедельник, 15 июня, сообщила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель.

Она пояснила, что Зеленский посещает офис, "поскольку не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса".

Подчеркивается, что украинский президент ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции.

Все совещания, переговоры и встречи, как отметила Мендель, Зеленский проводит по спецсвязи или по телефону.

Запланированные на текущую неделю поездки в регионы президент отменил.

По словам Мендель, Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты – отрицательные.

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