Заболевший COVID-19 Ермак пояснил, почему попал в "Феофанию"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что находится с COVID-19 в больнице "Феофания", потому что необходимый уровень защищенности связи для отдаленной работы в жилом доме обеспечить невозможно.

О своей болезни чиновник рассказал 18 ноября на странице в Facebook. Он отметил, что самоизоляцию и медицинский уход планировал организовать дома, но не удалось.

Как рассказал Ермак, в удаленном режиме он поучаствовал в ряде "сверхважных звонков" – в том числе советников лидеров стран-участниц "нормандского" формата.

"Думаю, через постоянные звонки и видеоколы создавал неудобства для персонала. За это мне самому неудобно и хочется извиниться. Бесконечно благодарен вам за терпение, дорогие врачи", – написал глава ОП.

Он признался, что сперва был загружен работой и чувствовал себя нормально. Через некоторое время самочувствие ухудшилось, у него поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди.

"Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы", – рассказал Ермак. Он подчеркнул, что сейчас ему намного лучше, он идет на поправку.

"Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно "Феофании". Болеть не люблю, последний раз в больнице был много лет назад. Понял еще раз – это не мое", – отметил руководитель Офиса президента.

Он призвал всех соблюдать карантин, а также поблагодарил врачей. По словам Ермака, они спасают людей несмотря на многолетние проблемы медицины.

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