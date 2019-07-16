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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Cмешко проходит в Раду? Появилась странная социология

6.3т Читать материал на украинском

Социологическое исследование Киевского международного института социологии дает партии Игоря Смешко 5,1% на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

При этом все остальные агентства такой высокой поддержки у "Силы и чести" не фиксируют.

По данным опроса КМИС в период с 3 по 13 июля, у силы Игоря Смешко 5,1% среди всех украинцев, которые определились со своим голосом на выборах. Исследование было опубликовано фактически за 5 дней до конца политической агитации и такие высокие рейтинги политсилы фиксируются впервые.

К примеру, группа "Рейтинг" дает силе всего 3,6% голосов. Опрос проводился с 6 по 11 июля. Прошлый соцопрос того же КМИС только за период с 25 июня по 7 июля прогнозировал политической силе 3,8%.

Партия "Сила и честь"

Партия "Сила и честь"

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Рейтинг Research & Branding Group дает партии Игоря Смешко 4,2% голосов украинцев. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко в своем совместном социологическом исследовании электоральных симпатий и того меньше – 2,5%. Замер настроений украинцев проводился с 28 июня по 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут пройти пять политических партий. Так, лидером остается президентская партия "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором).

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Смешко
Место
Украина Киев
Теги
Выборы 2019 рейтинг
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Комментарии
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Anin Georgij
Anin Georgij
Порошенко бросил столько денег на дискредитацию Смешко в своей обозной ферме (больше досталось лишь Зеленскому), а тут такая незадача.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Дуже скоро все побачимо, хто бреше, а хто ні.
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