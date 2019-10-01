Cкандал в ПАСЕ из-за России: Украина получила еще одного союзника

К Украине и нескольким стран группы Балтик+, которые в связи с возвращением России в ПАСЕ решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы, присоединилась Польша.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "ЕС" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Он отметил, что этого уже шестое государство.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" – написал Гончаренко.

Украина получила еще одного союзника

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