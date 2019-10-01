Cкандал в ПАСЕ из-за России: Украина получила еще одного союзника

К Украине и нескольким стран группы Балтик+, которые в связи с возвращением России в ПАСЕ решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы, присоединилась Польша.
Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "ЕС" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Он отметил, что этого уже шестое государство.
"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" – написал Гончаренко.
Украина получила еще одного союзника
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Во время заседание ПАСЕ украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.
Позже Верховная Рада Украины решила не аккредитировать новую делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.
Страна официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.
Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия) приняла решение не участвовать в открытии сессии ПАСЕ 30 сентября. Также государства будут игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы.
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