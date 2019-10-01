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1 октября • обновлено в 14:52
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Cкандал в ПАСЕ из-за России: Украина получила еще одного союзника

2.3т Читать материал на украинском

К Украине и нескольким стран группы Балтик+, которые в связи с возвращением России в ПАСЕ решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы, присоединилась Польша.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "ЕС" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Он отметил, что этого уже шестое государство.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" – написал Гончаренко.

Украина получила еще одного союзника

Украина получила еще одного союзника

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Польша
Теги
ПАСЕ Совет Европы
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Давненько ляхи не таскали за чубы холопов.
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руденко евгений
руденко евгений
ООО! Работа Гончаренко видна!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Может, выгнать эту "шестерку" из Совета Европы? Потому как о европейских ценностях во всех этих шести государствах правители имеют очень слабое представление.
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