Офис президента Владимира Зеленского “кинул” крупный украинский бизнес, который согласился дать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом СОVID-19, когда присвоил себе его "заслуги", а еще – когда не смог надлежащим образом организовать поставку грузов.

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Такое мнение высказал бизнесмен, бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко в своем блоге. По его словам, ОПУ около месяца выдавал желаемое за действительное.

"Они считают чужие самолеты, чужие грузы, чужие доставки, чужие деньги. С таким же успехом Зеленский мог каждый день считать птиц пролетающих над ОПУ и сообщать нам в видеообращениях их количество. Птицы над ОПУ – это его победа?" – написал Давиденко.

Офис Зеленского обвинили в подставе украинских олигархов. Иллюстрация

"Вот и грузы в прилетающих самолетах имеют к нему приблизительно такое же отношение. Они (вероятно, имелось ввиду представители ОПУ. – Ред.) врали на всю страну, выдавая частные коммерческие и благотворительные доставки как свои личные гуманитарные грузы", – подчеркнул бизнесмен.

По его словам, 17 марта у Зеленского собрали крупный украинский бизнес и попросили дать деньги на борьбу с вирусом, и тогда богатейшие люди страны согласились предоставить полмиллиарда гривен. Он отметил, что тогда внутри ОПУ создали штаб.

"19 марта мне позвонил незнакомый номер, на том конце провода был депутат "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который спросил, могу ли я срочно приехать в ОПУ и помочь им. Уже через 20 минут я был там... Мне тогда хватило два часа, чтобы осознать, что олигархи зря дали этим людям свои деньги. Я оттуда сбежал", – рассказал Давиденко.

Бизнесмен отметил, что ему стало очевидно, что меценаты сделали ошибку. Дело в том, что они сами, по словам Давиденка, могли бы намного эффективнее, быстрее и умнее потратить эти деньги на защиту от вируса.

Главной проблемой ОПУ, по его мнению, стало то, что доставкой помощи занимались люди, которые были "очень далеки от медицины, логистики, импорта товаров и организации поставок".

"Сам Офис президента ни разу так и не смог купить ни один свой полный самолет товаров защиты. Именно поэтому они были вынуждены каждый раз догружать самолеты частными и коммерческими грузами. Иначе за деньги украинских олигархов летали бы платные пустые на 80% самолеты", – подчеркнул Давиденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является. В письме он указал, что недавно самолет "Мрия" уже доставил большую партию таких товаров.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко завил, что на самолете "Мрия", из-за которого в сети вспыхнул скандал, часть груза была гуманитарной, а другая часть – приобретена на средства коммерческих структур именно для продажи.

Тогда Крюкова написала, что бизнесмен из России Борис Баум, который замешан в масштабной афере с медицинским грузом из Китая, получил украинское гражданство именно благодаря второму фигуранту этой коррупционной схемы – замглавы ОПУ Тимошенко.

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