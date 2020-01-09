"Чувствуешь грешок?" Украинцев разозлил ночной визит Зеленского в "Борисполь"

Украинцев разозлил визит президента Владимира Зеленского в ночь на 9 января в международный аэропорт "Борисполь" после катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране 8 января.

Они начали комментировать соответствующий пост с фотографией Зеленского на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших", – говорится в сообщении.

Украинцев разозлил ночной визит Зеленского в "Борисполь" Офис президента Украины

Пост вызвал целую волну возмущения украинцев в сети.

"А почему людей вокруг нет, почему зал пуст? Боишься??? Чувствуешь грешок за собой??? Цветы оно положило, а в душе пустота!!!", "Людей было в этом зале много. Что, разогнали?", "Спасибо, что положили цветы. Жаль, что не вчера. Но кого вы так боитесь, что выгнали всех людей из всегда полного зала аэропорта? Это же ваши избиратели, не бойтесь их, слуга", "Так не бывает, чтобы в международном аэропорте не было людей вокруг! Боишься, слуга, своего народа? А сутки где был? Страна искала главнокомандующего! Где ты был?" – написали они.

В то же время другие пользователи призвали не разжигать вражду в комментариях и почтить погибших.

"Сколько жестокости! Мне иногда кажется, что эта злость не в украинцев, а где-то в каком-то племени. Люди опомнитесь!!!", "Как так можно... Такое горе для нашей матери-страны, а вы все здесь ссоритесь... Не стыдно?.. Сейчас души этих молодых людей летают над нами и все видят... Так нельзя", "Искренние соболезнования родным и близким погибших..." – добавили украинцы.

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

Комментарии украинцев о визите Зеленского в "Борисполь" Скриншот

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