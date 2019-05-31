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"Чуваки и чувихи" Порошенко потроллил Зеленского на съезде своей партии

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Председатель новой партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что идет на выборы не для того, чтобы стать оппозицией, а чтобы победить.

Об этом пятый президент Украины сообщил в ходе выступления на съезде партии, где в начале поблагодарил коллег за избрание его председателем "Европейской солидарности".

"Достопочтенный господин председатель, уважаемые народные депутаты, министры, дорогие делегаты, гости съезда, единомышленники... Хотя, правда, новый протокол рекомендует обращаться "чуваки и чувихи" (эти слова вызвали в зале смех и аплодисменты. – Ред.). Но я настаиваю: высокодостойные дамы и господа", – сказал Порошенко.

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Он заявил, что для него большая честь возглавлять партию, которая 5 лет назад не побоялась взять на себя значительную ответственность за будущее страны. Председатель политической силы отметил, что по состоянию на 21 апреля страна находилась в значительно лучшем состоянии, чем в 2014 году, и это заслуга – команды, с которой он работал.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Это утверждает весь мир. За прошедшие 5 лет было сделано больше, чем за четверть века до нас. Есть проблема: большинству избирателей, к сожалению, объяснить это мы не смогли. Но факт остается фактом", – продолжил Порошенко.

Он добавил, что "Европейская солидарность" отправляется на выборы не для того, чтобы стать оппозицией, а чтобы победить.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг. По данным источника, политсила изменит свое название на "Европейскую солидарность". Идеология обновленной партии БПП будет правого толка.

Также на внеочередных выборах в Верховную Раду политическая партия пятого президента Петра Порошенко пойдет с бывшими политиками, но будут и новые лица.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Обещал синессаным свинособакам вступить в ЕС - исполнил :)))
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