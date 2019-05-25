"Чувак, у нас мозгов больше!" Омелян жестко раскритиковал Зеленского

Министр инфраструктуры Владимир Омелян жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его выступление на iForum.

В Facebook министр обвинил президента в некомпетенции и популизме, призвав "перед тем, как критиковать работу других людей, придумать что-то свое и разобраться в терминах".

"Правильно говорить не "диджетализация", а дигитализация и, представьте себе, - мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском - цифровизация. А кто-то на нем запнулся... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое. Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас. И извините, что на украинском, потому что на кацапском чиновнику не идет говорить, тем более президенту", - написал Омелян.

По его словам, инновации в Украине развиваются стремительными темпами.

"Мы уже не говорим о всех инициативах и проектах по дронам, новым и интеллектуальными транспортными системами, цифровыми транспортными моделями, открытым данным и тому подобное. Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе", - заявил Омелян.

Омелян и Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в день инаугурации Зеленский жестко раскритиковал работу министров и посоветовал им уволиться, в частности, намекнув на Омеляна. Президент высказался о "мифических дорогах, которые ремонтируются только в чьем-то бурной воображении".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!