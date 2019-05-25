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"Чувак, у нас мозгов больше!" Омелян жестко раскритиковал Зеленского

8.1тЧитать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его выступление на iForum.

В Facebook министр обвинил президента в некомпетенции и популизме, призвав "перед тем, как критиковать работу других людей, придумать что-то свое и разобраться в терминах".

"Правильно говорить не "диджетализация", а дигитализация и, представьте себе, - мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском - цифровизация. А кто-то на нем запнулся... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое. Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас. И извините, что на украинском, потому что на кацапском чиновнику не идет говорить, тем более президенту", - написал Омелян.

По его словам, инновации в Украине развиваются стремительными темпами.

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"Мы уже не говорим о всех инициативах и проектах по дронам, новым и интеллектуальными транспортными системами, цифровыми транспортными моделями, открытым данным и тому подобное. Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе", - заявил Омелян.

Омелян и Зеленский

Омелян и Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в день инаугурации Зеленский жестко раскритиковал работу министров и посоветовал им уволиться, в частности, намекнув на Омеляна. Президент высказался о "мифических дорогах, которые ремонтируются только в чьем-то бурной воображении".

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Персоны
Владимир ОмелянВладимир Зеленский
Место
Украина
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Решетников Александр
Решетников Александр
Такого умного министра надо носить на руках.. Простите перепутал. На носаках падлу нести до самой Лукьяновки. Переплюнул даже ордынских. Откат со сторительства и ремонта дорог в Украине рекордные 80%! Что самое гадкое, доказать это в суде будет невозможно - бабло отмывали подрядные организации. Только убить мудака.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Ні, хлопці - так діла не буде. Треба негайно припините ображати один одного. І започаткувати цей процес повинен президент.
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Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
Тупое ворье на страницах использованной прокладки обозрквателя пишет зерню
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