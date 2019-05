"Чувак порвал эпоху!" Зеленского уличили в плагиате на iForum

Журналисты выяснили, что речь президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 частично оказалась взятой из книги писателя Мэтью Барроуза "The Future, Declassified: Megatrends That Will Undo the World Unless We Take" ("Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году").

Как сообщает издание "Буквы", глава государства наводил непрямые цитаты из книги.

Так, на форуме Зеленский вспомнил про Иоганна Гутенберга, немецкого ювелира и изобретателя, который в середине 15 века изобрел книгопечатный пресс.

"Есть такой товарищ Гуттенберг. Я бы его назвал заросшим Стивом Джобсом. Что он сделал? Создал книгопечатный пресс. Тогда чувак порвал эпоху. Красавец", – говорил президент.

Журналисты привели цитату из книги Барроуза: "Мне это напоминает об изобретении печатного станка Гутенберга в середине 15-го века и о том, какие изменения последовали после".

Также в книге упоминался технологический прорыв Африки, когда с 2002 года на континенте в два раза увеличилось количество абонентов сотовой связи.

"Есть нормальные мировые, всем известные примеры. Вот пример мне нравится Африки. Успешно перескочила проводную телефонную связь сразу перешла к мобильной. Да, они прошли этот этап. Да, у них было такое состояние, у них была такая жизнь, но они нашли путь. Они минуют эти ямы. Ямы вчерашнего дня. Отсутствие они делают реальным преимуществом, преимуществом каждого жителя их страны", – рассказывал на iForum Зеленский.

Также есть совпадения речи президента относительно его тезисов об использовании мобильного банкинга.

"Да ребята, у нас много проблем. А вот вам пример: отсутствие электросетей может привести… Правительство реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры (реально то, что у нас происходит) – можно идти к цифровому банкингу", – говорил гарант.

"Менее развитое направление имело место в некоторых технологически активных областях, таких как мобильный банкинг, отчасти потому, что обычные учреждения менее распространены (на территории), а мобильный банкинг восполняет этот пробел", – цитата из книги.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталья Микольская раскритиковала речь Зеленского на iForum-2019.

На форуме Зеленский заявил, что снизить тарифы на коммунальные услуги поможет внедрение инноваций возобновляемых источников энергии в Украине.

