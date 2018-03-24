Чуть не упал на голову: с охранниками Порошенко случился курьез

Охранники президента Украины Петра Порошенко на Ривненщине пережили атаку сосульками.

Когда глава государства открывал детский сад, с крыши здания упал большой кусок льда, сообщает ТСН.

Снег под ноги людей начал сыпаться еще перед приездом высокопоставленных чиновников, но его успели быстро убрать.

Однако во время речи Порошенко с крыши свалился еще один сталактит и разбился об асфальт, едва не попав в мужчину – охранника президента, который стоял рядом. Тот сначала и глазом не моргнул, но потом все же взглянул вверх и немного отошел.

Как сообщал "Обозреватель", на официальной церемонии встречи президента Австрии Александера ван дер Беллена возле Администрации президента в Киеве произошел курьезный инцидент.

Во время того, как почетный караул салютировал президентам у одного из военных упала шапка. После окончания официальной церемонии президент Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял ее и вернул военному.