Чумак: я иду в президенты Украины

Внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил, что пойдет на выборы президента Украины.

Об этом он рассказал в ходе интервью журналисту Роману Скрипину, поведав о своих целях и политической системе в стране.

"Политико-экономичная система базировалась на симбиозе олигархов, политиков и чиновников. Чиновники продавали свои административные возможности. Политики продавали свои политические возможности голосовать. Чиновники ставили подпись под определенные документы. А бизнесмены, которые потом становились олигархами или пособниками олигархов – платили за это. Такая система у нас формировалась", – подчеркнул он.

По словам Чумака, если монополии в стране не разрушить, Украина никуда не пойдет.

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"Монополии тормозят любое развитие. Антикоррупционный закон, в том виде, не примут. В том виде, как нужно международным партнерам, его навряд ли примут. А если примут, то точно до конца года через Конституционный суд отменят. Другим не выгодно, чтобы он заработал до выборов до любых. Это вариант на 90% рассматривается в Администрации президента", – подчеркнул депутат.

Виктор Чумак скриншот

На вопрос, идет ли он на объединение с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко он заявил, что не делает этого, потому что они итак объединены.

"Мы давно объединены с Гриценко. Объединены по цели, по стратегии, по тому, как мы видим будущее. И у нас, на сегодняшний день, в принципе разница только в тактике. Гриценко говорит, что нужно собирать всех сегодня. А моя, что надо собирать всех и оставлять одного на выборы за полтора месяца до голосования первого тура", – добавил он.

Сегодняшние рейтинги кандидатов на выборы Чумак назвал "почти температурой трупа".

"Есть методики, разработанные нормальными социологическими институтами по шести пунктам, которые определяют так называемый потенциал кандидатов. Рейтинги, антирейтинги, доверие, недоверие. Их надо мерить на сегодня, за полтора месяца до выборов. Потому что сегодня – это не рейтинги. Это температура почти трупа", – сказал он.

На вопрос Скрипина, собирается ли он идти в президенты страны, Чумак ответил: "Да, я иду, кто вам сказал, что я не иду".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, захотел участвовать в выборах.