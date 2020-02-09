На "ковер" не вызывает: у Рябошапки рассказали о контактах с Зеленским

Заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки Виктор Чумак заявил, что не чувствует давления со стороны Офиса президента Владимира Зеленского.

Об общении с главой государства он рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Чумака, ни его, ни первого заместителя Рябошапки Виталия Касько Зеленский "на ковер" не вызывает. С Рябошапкой же он общается по телефону.

У Рябошапки рассказали о контактах с Зеленским

"Если это позвонить генпрокурору, то я думаю, что это не страшно. Он не требует же у него каких-то конкретных людей. Но я понимаю, что президента иногда беспокоят вопросы правоохранительной или, скажем так, ситуации с правоохранительными органами в стране. А мы по большому счету является координирующим органом. Я думаю, что здесь нет ничего страшного, если и позвонит, и спросит. Главное, чтобы не было прямых указаний. Это мы и сами знаем. И прямых указаний мы не получаем", – подчеркнул Чумак.

Он рассказал, какие изменения увидел после прихода Зеленского.

"Я не буду говорить за всех. Скажем так, я вижу, что в принципе и оперативные службы, и органы предварительного расследования более или менее стали работать независимо, а, по крайней мере, в прокуратуре то точно так. То есть никто не звонит, никто не говорит, что делать", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чумак заявил о громких посадках в Украине, обещанных Зеленским.

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