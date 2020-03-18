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18 марта • обновлено в 11:14
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Бывший замгенпрокурора Украины анонсировал новые дела против нардепов

2.9т
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В ближайшие недели прокуратура может объявить подозрение ряду депутатов Верховной Рады Украины.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак, комментируя назначение главой ГПУ Ирины Венедиктовой.

Бывший замруководителя ГПУ отметил, что за последние дни перед отставкой зарегистрировал несколько производств относительно народных депутатов.

"Это народные депутаты как от большинства, так и от оппозиции. Я не буду сейчас называть фамилии", - заявил Чумак.

По его словам, Венедиктова сможет убедиться в наличии в действиях нардепов уголовного правонарушения.

"Неделя-две, и мы должны услышать подозрение относительно не менее двух депутатов. Есть дела, которые будут касаться еще 3-4 депутатов, для расследования которых не нужно большого количества времени. Месяц-полтора и тоже можно выдавать подозрение", - отметил бывший замгенпрокурора.

В Украине анонсировали новые дела против нардепов

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 17 марта официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру поддержало монобольшинство Верховной Рады.

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Ирина Венедиктова Виктор Чумак
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Верховная Рада Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
слуги перестаньте так жартувати, а то животи понадриваємо. у вас олігархи що хочуть те і витворяють а ви ручними депутатами вирішили покращити собі статистику.
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